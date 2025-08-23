به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آتشی که از سه روز قبل به جان عرصه‌های طبیعی و جنگل‌های چند صد ساله مریوان افتاده هنوز هم مهار نشده و تلاش برای اطفای آن ادامه دارد.

مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان می‌گوید: سخت گذر بودن منطقه و وزش باد شدید باعث افزایش وسعت منطقه آتش‌سوزی و کندی عملیات اطفای حریق شده است.

شریفی‌پور همچنین اضافه کرد: ۸۰ تیم از نیرو‌های منابع طبیعی و بیش از ۶۰ نیروی مردمی، برای مهار آتش در جنگل‌های مریوان تلاش می‌کنند و از امروز بالگرد اطفای حریق نیز به کمک آمده است.