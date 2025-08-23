پخش زنده
تلاش برای مهار آتشسوزی در جنگلهای مریوان که از سه روز قبل شروع شده بود همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آتشی که از سه روز قبل به جان عرصههای طبیعی و جنگلهای چند صد ساله مریوان افتاده هنوز هم مهار نشده و تلاش برای اطفای آن ادامه دارد.
مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان میگوید: سخت گذر بودن منطقه و وزش باد شدید باعث افزایش وسعت منطقه آتشسوزی و کندی عملیات اطفای حریق شده است.
شریفیپور همچنین اضافه کرد: ۸۰ تیم از نیروهای منابع طبیعی و بیش از ۶۰ نیروی مردمی، برای مهار آتش در جنگلهای مریوان تلاش میکنند و از امروز بالگرد اطفای حریق نیز به کمک آمده است.