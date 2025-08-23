رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم از کاهش ۱۰ درصدی ورود خودرو به استان قم طی ۵ ماهه نخست امسال بر اساس آمار دریافتی از ۸۷ سامانه تردد شمار جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان گفت: طی ۵ ماهه نخست امسال، نزدیک به ۳۱ میلیون و ۷۸۵ هزار دستگاه خودرو به استان قم وارد شده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۳۵ میلیون و ۳۵۷ هزار دستگاه) حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

حمید سالاری افزود: بیش از ۱۸ درصد از خودرو‌های وارده به استان طی ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، وسایل نقلیه سنگین بوده است.

وی گفت: بیشترین میزان ورود خودروثبت شده، توسط سامانه‌های تردد شمار این مرکز، مربوط به آزادراه تهران- قم، با تعداد بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو، بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان، کمترین میزان تردد ثبت شده طی همین مدت را متعلق به محور دستجرد – سلفچگان دانست و گفت: افزون بر ۴۳۹ هزار و ۹۳۱ دستگاه خودرو طی بازه زمانی یاد شده از این محور وارد استان شده‌اند.

سالاری همچنین گفت: سرعت متوسط ثبت شده خودرو‌ها درطول راه‌های استان طی ۵ ماهه اول امسال، نزدیک به ۸۶ کیلومتر درساعت بوده است.

وی در ادامه به تعداد سامانه‌های هوشمند مرکز مدیریت راه‌های استان اشاره کرد و گفت: جمعا ۴۲۰ دستگاه سامانه هوشمند دراین مرکز فعال هستند که از این مجموع ۸۷ دستگاه سامانه تردد شمار جاده‌ای می‌باشند.