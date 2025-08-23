به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار گفت:براساس برنامه ریزی‌های انجام شده در هفته دولت بیش از هزار و ۱۷۸ طرح افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

مهدی جمالی بیان اینکه ۸۷ طرح در هفته دولت کلنگ زنی می‌شودافزود: هزار و۹۱ طرح همزمان با هفته دولت در استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد:برای افتتاح این طرح‌ها بیست و پنج و سه دهم همت هزینه وبرای کلنگ زنی طرح‌ها حدود دونیم همت اعتبار درنظر گرفته شده است.

استاندار اضافه کرد: بیشترین طرح‌ها در شهرستان‌های تیران وکرون، لنجان، کاشان اصفهان است که این طرح‌ها در حوزه‌های شهری و روستایی افتتاح و کلنگ زنی خواهند شد و بخش حمل و نقل، جاده‌ای، توسعه فرهنگی، آسفالت معابر و... را شامل می‌شود.

بیشترین طرح‌های دولتی به ترتیب مربوط به راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نیرو، صمت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و بنیاد مسکن است.

دوم تا هشتم شهریور به عنوان «هفته دولت» نامگذاری شده است.