بیش از هزار طرح همزمان با هفته دولت در استان اصفهان به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار گفت:براساس برنامه ریزیهای انجام شده در هفته دولت بیش از هزار و ۱۷۸ طرح افتتاح و کلنگ زنی میشود.
مهدی جمالی بیان اینکه ۸۷ طرح در هفته دولت کلنگ زنی میشودافزود: هزار و۹۱ طرح همزمان با هفته دولت در استان به بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد:برای افتتاح این طرحها بیست و پنج و سه دهم همت هزینه وبرای کلنگ زنی طرحها حدود دونیم همت اعتبار درنظر گرفته شده است.
استاندار اضافه کرد: بیشترین طرحها در شهرستانهای تیران وکرون، لنجان، کاشان اصفهان است که این طرحها در حوزههای شهری و روستایی افتتاح و کلنگ زنی خواهند شد و بخش حمل و نقل، جادهای، توسعه فرهنگی، آسفالت معابر و... را شامل میشود.
بیشترین طرحهای دولتی به ترتیب مربوط به راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نیرو، صمت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و بنیاد مسکن است.
دوم تا هشتم شهریور به عنوان «هفته دولت» نامگذاری شده است.