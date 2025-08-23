به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بردسکن گفت: با توجه به اینکه هم اینک بیش از سه هزار ورزشکار در شهرستان بیمه ورزشی شده‌اند و این تعداد تا پایان سال به دو برابر خواهد رسید، ساخت استادیوم شماره ۲ بردسکن یکی از نیاز‌های اصلی شهرستان است که با پیگیری‌های فرماندار و همراهی مسئولان در حال واگذاری زمین و آغاز عملیات اجرایی آن هستیم.

رضا غلامی زارع با قدردانی از حمایت‌ها و کمک‌های مردمی افزود: با وجود میزبانی بردسکن از تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف، این شهرستان همچنان فاقد سالن ورزشی استاندارد است و تلاش‌ها برای رفع این کمبود در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به ساخت اردوگاه ورزشی در جوار جنگل «هدک»، اظهار کرد: تکمیل سکو‌های استادیوم شهید اسماعیلی و توسعه مجموعه استخر شنای ثامن بردسکن از جمله طرح‌هایی است که امسال با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره ورزش و جوانان بردسکن به راه‌اندازی شورای ورزش روستا‌ها هم اشاره کرد و افزود: شناسایی استعداد‌های ورزشی در مناطق روستایی یکی از اولویت‌هاست و تاکنون جوانان مستعد بسیاری در رشته‌های مختلف ورزشی در روستا‌ها معرفی شده‌اند.