به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ براساس روایات تاریخی امام رضا (علیه السلام) بعد از قبول ولایتعهدی مامون و ورود به خراسان به مرو مرکز خلافت رفت. مقام ولایتعهدی مامون که با شعار الرضا من آل محمد صورت گرفت به طور رسمی در ماه رمضان سال ۲۰۱ هجری قمری اعلام شد و مأمون آن را به تمامی آفاق کشور ابلاغ نمود و به نام نامی حضرت رضا(علیه السلام) سکه زد.

اما این ولایتعهدی به دلیل عهد شکنی مامون به طول نکشید و خلیفه عباسی بعد از کشتن وزیر خود فضل بن سهل در سرخس امام رضا (علیه السلام) را به روایتی در سرخس و به روایتی در توس مسموم و به شهادت رساند و دستور داد پیکر مطهر ایشان را در قریه سناباد توس در دارلاماره حمید بن قحطبه طایی به خاک بسپارند.

حالا پس از قرن ها این حرم پناهی برای مردم ایران است و دلهای عاشقان هر روز ساعت هشت یک قرار عاشقی دارد با سلام به سلطان خراسان..