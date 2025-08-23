مرحله سوم تأسیس تصفیه خانه شهرک صنعتی مأمونیه که اردیبهشت ماه عملیات اجرایی آن شروع شد، اکنون پیشرفت ۱۵ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اسماعیل پوررضایی ناظر طرح مرحله سوم تأسیس تصفیه خانه شهرک صنعتی مأمونیه از عملیات فونداسیون ریزی و پیشرفت ۱۵ درصدی این طرح خبر داد.

مجید کاکاوند نماینده پیمانکار هم گفت: مرحله سوم این تصفیه خانه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع در حال احداث است.

رئیس شهرک‌های صنعتی شهرستان زرندیه هم به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این شهرستان گفت: در راستای سیاست‌های کلی شهرک‌های صنعتی استان مرکزی و در راستای احداث تصفیه خانه‌ها در شهرک صنعتی مأمونیه مراحل اول و دوم تصفیه خانه در حال بهره‌برداری است.

محمد میرزاخانی افزود: با توجه به افزایش تعداد واحد‌های صنعتی احتیاج به تأسیس مرحله سوم این تصفیه خانه احساس می شد که در حال حاضر این طرح با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست.