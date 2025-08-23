به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه جوانان رضوی همدان گفت: کاروان ۹۰ نفره این زائران برای هفتمین سال متوالی،از همدان با اتوبوس حرکت خود را آغاز کردند و مسیر ۴۰ کیلومتری ملک آباد تا مشهد را در مدت دو روز به صورت پیاده طی میکنند و در روز شهادت امام رضا (ع) به حرم مطهر آن حضرت می‌رسد.

رضا مرتضایی افزود:اعزام این کاروان به همت شبکه جوانان رضوی همدان انجام شده است.