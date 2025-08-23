گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود گیلان می‌تواند قطب گردشگری کشور شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز در نشست کارگروه گردشگری استان با اشاره به توانمندی‌های گیلان در حوزه‌های مختلف گفت: گیلان استانی است که ظرفیت‌های فراوان گردشگری دارد و میتواند به قطب بزرگ گردشگری کشور تبدیل شود.

صالحی امیری با بیان اینکه توسعه گردشگری متوازن میتواند موجب رونق اقتصادی استان‌ها شود افزود: دولت تمام توان خود را برای توسعه گردشگری به ویژه گردشگری خارجی به کار گرفته است.

وی با اشاره به برخی از مشکلات پیش روی سرمایه گذاران بخش گردشگری استان گیلان گفت: تلاش می‌کنیم تا موانع موجود رفع و زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این استان گردشگرپذیر ایجاد شود.

وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی همچنین بر لزوم نظارت جدی‌تر بر واحد‌های بومگردی هم تاکید کرد.

استاندار گیلان هم برلزوم تسریع درثبت آثارتاریخی و حمایت از طرح‌های گردشگری استان تاکید کرد و گفت: آثار تاریخی هویت فرهنگی یک منطقه هستند وباید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند.

هادی حق‌شناس با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون گردشگر وارد گیلان و منطقه آزاد انزلی شد افزود: این آمار نشان دهنده ظرفیت بالای استان برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری کشور است.

وی با اشاره به وجود بیش از ۱۲۰ اثر تاریخی در استان خواستار تسریع در روند ثبت ملی این آثار شد و گفت: آثار تاریخی هویت فرهنگی یک منطقه هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.

استاندار با اشاره به اجرای ۲۴۳ پروژه عمرانی و گردشگری در استان افزود: از این تعداد ۱۳ پروژه چهار ستاره گردشگری هستند که برای تکمیل آنها به ۳۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

سلمان زارع رییس مجمع نمایندگان گیلان و ولی داداشی نماینده مردم استارا در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر لزوم ایجاد نمایشگاه داِیِمی گردشگری و صنایع دستی در استان و ایجاد زیرساخت‌های مناسب گردشگری در گیلان تاکید کردند.