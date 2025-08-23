وزیر دادگستری در بیرجند گفت: برنج وارداتی با ارز ترجیحی، از طریق دولت به دستِ مردم خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، وزیر دادگستری در کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان گفت: به زودی بخش دولتی در خصوص برنج وارداتی که با ارز ترجیحی به کشور می رسد، تصمیم گیری خواهد کرد تا با قیمت مصوب به دست مشتری برسد.

رحیمی بر کنترل بازار تاکید کرد و از ناظران و بازرسان خواست بعد از ورود کالا به کشور، توزیع محصول باید رصد شود تا افراد سودجو از خلأهای موجود استفاده نکنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ذخایر مطمئن کالاهای اساسی و مدیریت منسجم بازار گفت: خراسان جنوبی جزو استان‌های موفق در کنترل بازار و مهار تورم است.

هاشمی با بیان اینکه خراسان جنوبی در حوزه کالاهای اساسی وضعیت مطلوبی دارد، افزود: در حال حاضر روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ تُن گوشت سفید در استان کشتار می‌شود که حدود ۴۵ تا ۵۰ تن آن مصرف داخلی است و مابقی به سایر استان‌ها ارسال می‌شود. به گفته وی؛ خراسان جنوبی از استان‌های صادرکننده تخم‌مرغ محسوب می‌شود و بیش از ۶۵۰ تُن مرغ منجمد نیز ذخیره‌سازی شده است.

هاشمی نماینده مردم بيرجند، درمیان و خوسف نیز کنترل تورم را خواستار شد و گفت: دامداران به دلیل گرانی نهاده های دامی، با قیمت پایین دام هایشان را به فروش می رسانند لذا نیاز است دامداران حمایت شوند.