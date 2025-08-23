شغل پزشکی فقط درمان بیماری نیست، بلکه امید دادن به بیماران و خانواده‌هایشان است. گاهی یک لبخند ساده، قوی‌ترین داروست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ یکم شهریور، روز بزرگداشت حکیم بوعلی سینا و روز پزشک است؛ روزی برای قدردانی از سفیدپوشانی که در خط مقدم سلامت جامعه، بی‌وقفه در کنار بیماران ایستاده‌اند.

مردم نیز همواره زحمات این قهرمانان بی‌ادعا را ارج می‌نهند و با ابراز محبت و تقدیر، قدردانی خود را نشان می‌دهند.

تقدیر مردم از پزشکان، نه تنها انگیزه‌ای برای ادامه مسیر است، بلکه نشان‌دهنده ارتباط عمیق اعتماد و محبت بین جامعه و جامعه پزشکی است.

اول شهریورماه، به پاس بزرگداشت ابوعلی سینا ستاره پرفروغ عرصه طب در ایران، روز پزشک نامیده شده است.

ابوعلی حسین بن عبداللَّه بن حسین بن علی بن سینا معروف به شیخ الرئیس، از حکمای بزرگ و علمای نامدار جهان و پزشکان برجسته عالم اسلام است. ابوعلی سینا از مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایران است که آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت بسیار دارد.

بوعلی سینا، ۴۵۰ کتاب به زبان‌‏های فارسی و عربی در زمینه‌های گوناگون نوشته است. از معروف‌ترین کتاب‌هایش کتاب شفا، دانشنامه علمی و فلسفی جامع و کتاب قانون یکی از کتاب‌های معروف ابن سینا در زمینه علم پزشکی است.