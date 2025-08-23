مشهد مقدس، در شب شهادت سلطان سریر ارتضاء،امام علی ابن موسی الرضا (ع)،سیاه پوش و سوگوار است.

مشهد مقدس، سوگوار شهادت سلطان سریر ارتضاء،امام علی ابن موسی الرضا (ع)

مشهد مقدس، سوگوار شهادت سلطان سریر ارتضاء،امام علی ابن موسی الرضا (ع)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجاوران و زائران بارگاه رضوی از سراسر کشور پیاده و سواره خود را به مشهد مقدس رسانده اند تا در شهادت ثامن الحجج(ع) ،همنوا با جواد الائمه (ع)، سوگواری و عزاداری کنند.

کاروانهای زائران در هوای گرم با پای پر آبله و دلهای شکسته، رنج سفر را به امید شفاعت امام مهربان خویش بر جان خریده اند و با این یقین و ایمان که سلطان علی ابن موسی الرضا (ع) هیچ سلامی را بی پاسخ نمیگذارند، رو به سوی بارگاه رضوی نهاده اند.

موکبهای خدمت رسانی به زائران از مبادی ورودی مشهد تا حرم رضوی بر پا شده است و حدود پنج میلیون زائر و مسافر تاکنون برای شرکت در مراسم عزاداری ثامن الحجج(ع) به مشهد مقدس مشرف شده اند.

مراسم خطبه‌خوانی شب شهادت امام رضا (ع) نیز امروز اول شهریور، از ساعت ۱۹ در صحن پیامبر اعظم (ص) با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی و همچنین مرثیه‌خوانی ذاکر اهل‌بیت (ع) حاج‌مهدی رسولی، برگزار می‌شود.

بعد از آن مراسم عزاداری و شمع‌گردانی حفاظ نیز با مداحی ابراهیم احمدی اجرا خواهد شد و حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسلامی‌فر به قرائت خطبه و دعای پایانی می‌پردازد.

این مراسم معنوی از شبکه‌های ملی و شبکه خراسان رضوی نیز به صورت زنده و مستقیم پوشش داده خواهد شد.