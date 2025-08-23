ساخت مرحله سوم مجتمع خدماتی ـ رفاهی پردیس زرندبا حضور معاون رئیس‌جمهوردر امور زنان و خانواده آغاز شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در ادامه سفر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به شهرستان زرند، مرحله سوم مجتمع خدماتی رفاهی پردیس شامل پارک آبی و فضاهای ورزشی آغاز شد.

این مجموعه‌ها قرار است با مشارکت بخش خصوصی و دولت به بهره‌برداری برسد.

در سفر امروز شنبه اول شهریور، " زهرا بهروزآذر " معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به شهرستان زرند، ۳۶۰۰ میلیارد تومان طرح هفته دولت به بهره‌برداری رسید.