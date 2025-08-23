پخش زنده
همزمان با هفته دولت ۷۱ طرح با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان در شهرستان جهرم افتتاح و ساخت آن آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرماندار ویژه شهرستان جهرم گفت: این طرحها در حوزههای عمرانی، آموزشی، بهداشتی و ورزشی است.
محمدحسن شعبانی افزود: از جمله طرحهای شاخص افتتاح مرکز بهداشت و آموزش بهورزی شهرستان جهرم، سالن تخصصی کاراته و پنج کیلومتر از باند دوم جاده جهرم به قیر و آغاز ساخت طرح های هفت و نیم کیلومتر دیگر از باند دوم جهرم به قیر، تقاطع غیرهمسطح جاده جهرم به لار، مدرسه حضرت مریم (س) در میدان نبوت شهر جهرم، هنرستان امامزاده فضل بن موسی (ع) در فرهنگشهر است.
وی تصریح کرد: اجرای این طرحها با هدف توسعه شهرستان و ارتقای شاخصهای آموزشی، بهداشتی، ورزشی و حمل و نقلی و افزایش رضایتمندی مردم است.