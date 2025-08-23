به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان،در نشست با مدیرکل صداوسیمای استان گفت:هفته دولت، صدها طرح باهزینه ای بیش از هشت هزار میلیارد تومان در استان افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد.

سعید پور علی از حضور وزرا ، استاندار، فرمانداران ومدیران دستگاههای اجرایی در صداوسیمای لرستان برای تشریح برنامه های هفته ی دولت در استان خبرداد و گفت: هفته دولت فرصتی برای ارائه ی گزارشی جامع از خدمات ۱۲ ماهه دولت به مردم و تقویت اعتماد عمومی است.











