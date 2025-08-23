\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u06cc \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0622\u0632\u0627\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u06f8\u06f0 \u0622\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0686\u06a9\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0647\u062f\u0627 \u0644\u0648\u062d\u06cc \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n\n\u00a0