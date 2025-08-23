مساجد، به عنوان پایگاه دینی و سیاسی مسلمانان از صدر اسلام تاکنون همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند.

کردستان، سرزمین مسجد و مناره

کردستان، سرزمین مسجد و مناره

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مساجد کردستان، نه‌تنها محلی برای نیایش بلکه مراکزی برای گردهمایی و اجتماعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بوده‌اند.

کردستان دارای مساجد متعددی است که از نظر تاریخی و معماری حائز اهمیت هستند.

وجود بیش از دو هزار مسجد در استان کردستان نمادی از قرن‌ها عبادت و بندگی مردمان این دیار است.

در حال حاضر، ۲۸ مسجد استان کردستان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند.