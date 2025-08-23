پخش زنده
مساجد، به عنوان پایگاه دینی و سیاسی مسلمانان از صدر اسلام تاکنون همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مساجد کردستان، نهتنها محلی برای نیایش بلکه مراکزی برای گردهمایی و اجتماعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بودهاند.
کردستان دارای مساجد متعددی است که از نظر تاریخی و معماری حائز اهمیت هستند.
وجود بیش از دو هزار مسجد در استان کردستان نمادی از قرنها عبادت و بندگی مردمان این دیار است.
در حال حاضر، ۲۸ مسجد استان کردستان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدهاند.