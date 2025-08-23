به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ بهجت آبادی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کرج گفت: خدماتی از قبیل پزشک عمومی، متخصص کودکان، متخصص جراحی عمومی، مشاوره روانشناسی، مشاوره خانواده، مشاوره تربیتی و تحصیلی برای کودکان، بینایی سنجی کودکان و بزرگسالان، خدمات دندانپزشکی، مامایی، طب سنتی و شنوایی سنجی به خانواده‌های تحت پوشش ارائه شد.

وی گفت: به طور متوسط هرماه ۲ یا ۳ کاروان سلامت با محوریت مناطق ۲۰۲۰ از مناطق هدف قرارگاه اجتماعی برپا می شود که از ۶۷ منطقه کم برخوردار در استان البرز ۳۶ منطقه آن در محدوده شهرستان کرج قرار گرفته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با اشاره به حضور ۴۵۰ نفر از مددجویان استان در طرح جهادی درمانی گفت: این مددجویان که از چهار شهر استان البرز در این طرح حضور دارند از قبل شناسایی شده و با ثبت نام در سایت و سامانه سها نیاز‌های خود را اعلام کردند و طی دو روز از خدمات درمانی جهادی رایگان بهره‌مند می‌شوند.

البرزی با اشاره به اجرای این طرح در شهرستان‌های دیگر استان البرز گفت: علاوه بر اجرای این طرح دو روزه در اردوگاه امام علی علیه السلام محمدشهر، روز گذشته در ساوجبلاغ و امروز نیز در نظرآباد این طرح اجرا می‌شود.