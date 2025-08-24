به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد . مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان گفت: بسیج سازندگی سپاه فتح با تعامل و همکاری شرکت توزیع نیروی برق به منظور رفع مشکل ناترازی انرژی برق اقدام به راه اندازی نیروگاه های پنل خورشیدی در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد کرده است.

سرهنگ پاسدار حسن رضایی افزود: در سال جاری تعداد ۲۷۸ نیروگاه پنل خورشیدی راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه نیروگاه تجمیعی پنل خورشیدی دشت مازه شهرستان کهگیلویه، نخستین نیروگاه تجمیعی اجرا شده در استان است، گفت: این نیروگاه با اعتبار ۶۳ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع توسط بسیج سازندگی و با حمایت شرکت توزیع نیروی برق استان اجرا و به بهره برداری رسیده است .