درود عرشیان و فرشیان بر علی بن موسی الرضا (ع) که این روز‌ها همه ارادتمندانش دسته دسته احرام عزا می‌بندند و در دوری او، اشک فراق می‌ریزند و سوگوارند.

سلام بر سلطان خراسان؛ او که همه بر مهر او در طوافند و سقاخانه‌ای است که نمی‌گذارد بندگان سراسر معصیت، عصیانشان فاش شود و با الطاف بی منت خود، دست مهری را به آنان روانه می‌کند و همین اوج ارادت است که بیماران غریب عشق را شفا عنایت می‌کند.

این روز‌ها در آستانه سوگ خورشید هشتم، همه با پای دل روانه شده‌اند، گرداگرد حریم او دخیل معرفت بسته‌اند و حاجات را روانه به بارگاهش می‌فرستند... درود می‌فرستیم بر آن روح بلندبالا که امروز همه ارادتمندانش دستهِ دسته احرام عزا می‌بندند و در دوری او، اشک فراق می‌ریزند و سوگوارند.

او مناسک حج فقرای زمان و حریم و حرم نورانیش در لحظه لحظه زمان گشوده به سوی دردمندان عالم است... قلوب دلدادگان به مکتب آل الله این روز‌های پایانی ماه عزا، روانه‌اند به سوی مشهدالرضا تا بر گرداگرد این ضریح مقدس طواف کنند و از مهر پرمحبت آن خورشید تابنده آسمان فقاهت و امامت درس حیات فرا گیرند...‌

ای عالم آل رسالت... همه به جایگاه پرعظمت تو اذعان دارند و زبانشان قاصر از بیان منزلت و جایگاه والایت...‌ای آنکه دل‌های شیدای زمان، برای دست دراز کردن به آن ضریح و بارگاه نورانی لحظه شماری می‌کنند و آنگاه که می‌رسند، سرازپا نمی‌شناسند تا لحظاتی دخیل ضریح پرمعرفت تو باشند،