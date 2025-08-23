به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: زمان خاموشی روستائیان همچون مناطق شهری ۲ ساعت است و براساس سهمیه استان و نیاز شبکه سراسری دفعات و مدت خاموشی در مناطق شهری و روستایی افزایش می‌یابد.

ساعدپناه افزود: هفته گذشته انحراف از برنامه زیر یک درصد بوده است.

وی گفت: در برخی موارد به علت ایجاد نقص فنی در خطوط هنگام وصل شدن برق، زمان خاموشی تا اعزام تیم برای عیب یابی و رفع آن افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: ۳۲۰ هزار مشترک خانگی روستایی در هرمزگان ۴۰ درصد مصرف برق را به خود اختصاص داده‌اند.