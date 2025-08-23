ویژه برنامه «عطر عاشقی» به صورت زنده و مستقیم از استودیو شهید حاج قاسم سلیمانی در صحن پیامبر اعظم (ص)، با نگاهی دقیق به سبک زندگی حضرت امام رضا (ع) و جلوه‌های معنوی حرم مطهر از شبکه رادیویی ایران پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «عطر عاشقی» به مناسبت شهادت حضرت امام رضا (ع) , به تهیه‌کنندگی سیده زهرا صالحی و اجرای فیروزه آدابی، امروز شنبه اول شهریور و فردا یکشنبه دوم شهریور از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ از شبکه رادیویی ایران پخش خواهد شد.

این برنامه شنوندگان را به سفری معنوی و پر از آرامش به دل حرم حضرت امام رضا (ع) می‌برد؛ جایی که عشق و معرفت در هر گوشه‌ای جاری است و سبک زندگی رضوی را در زندگی روزمره روشن می‌کند.