به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی بدمینتون دختران به منظور آمادگی برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی فیوچر سریز جام کاسپین از امروز، شنبه اول شهریور، در کمپ فدراسیون آغاز شد و تا پنجم شهریور ادامه دارد.

مربی تیم بزرگسالان، سیمین مهدوی و مربی تیم جوانان، نگین امیری‌پور است. همچنین در این مرحله از اردو سمانه نادری و لیلا اقبال به عنوان کمک‌مربی حضور دارند.

این اردو با شرکت ۱۹ ملی‌پوش دختر در کمپ فدراسیون پیگیری می‌شود و مرحله بعدی از ششم شهریور در استان گیلان برگزار خواهد شد.

رقابت‌های بین‌المللی فیوچر سریز جام کاسپین با حضور شش کشور، از دوازدهم تا پانزدهم شهریور در منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود.