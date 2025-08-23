امام رضا علیه السلام، هشتمین امام شیعیان، شخصیتی بزرگ و محبوب در عصر خود و بعد از آن بود، در سن ۳۵ سالگی به امامت رسید و قریب به ۲۰ سال امام شیعیان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علی بن موسی علیه السلام (۱۴۸–۲۰۳ ه‍. ق)، ملقب به رضا و ابوالحسن، بعد از پدر بزرگوارشان امام موسی کاظم علیه السلام به امامت رسیدند.

مأمون که وجود ایشان را به دلیل اقبال همه جانبه مردم به امام شیعه خطری اساسی برای خود تلقی می کرد امام رضا علیه السلام را به طوس فراخواند و به اجبار ولایت عهدی را به ایشان تحمیل کرد.

بعد از گذشت چندی که مأمون راهبرد خود در جدا کردن امام از مردم و تحمیل ولایت عهدی به ایشان را شکست خورده دید و وجود ایشان را حتی در تحت در شرایط حفاظت شدید خطری راهبردی برای حکومت خود دانست دست خود را به خون پسر رسول خدا(ص) آلوده ساخت.