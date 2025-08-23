مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از بهره برداری و آغاز به کار ۹۶ پروژه عمرانی این اداره کل با اعتباری بالغ بر ۸۳۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: عملیات اجرایی ۹۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۳۰ میلیارد تومان در قالب ۷۶ پروژه قابل افتتاح با اعتباری بالغ بر ۵۶۴ میلیارد تومان و ۲۰ پروژه آغاز به کار با اعتباری بالغ بر ۲۶۶ میلیارد تومان طی هفته دولت در راه‌های استان آغاز می‌گردد.

او افزود: ۲۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری، ۴۰ پروژه راه روستایی با اعتبار ۲۵۴ میلیارد تومان و ۸ پروژه فنی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان از پروژه‌های بخشی از پروژه‌های قابل افتتاح این اداره کل در هفته دولت است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران در خصوص پروژه‌های راهداری این اداره کل، گفت: راه ساخته شده و تحت بهره برداری با گذشت زمان و با توجه به شرایط جوی و طبیعی، حجم آمد و شد، بار محوری وارده و مشخصات فنی و اجرائی اولیه، به تدریج فرسوده و خرابی‌هایی در آن پدید می‌آید.

او افزود: ضرورت دارد با آغاز بهره برداری از هر راهی عملیات نگهداری نیز بصورت مستمر در تمام مدت بهره برداری به انجام رسد تا ضمن افزایش عمر راه از متلاشی شدن آن جلوگیری شود.