مراسم خطبهخوانی شب شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین خطبهخوانی شب شهادت امام علی بن موسی الرضا (ع)، امشب اول شهریور پس از اقامه نماز مغرب و عشا با حضور خادمان و زائران در صحن پیامبر اعظم (ص) آغاز شد.
رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی گفت: قرائت قرآن و صلوات خاصه، دور تسلیت خادمان رضوی ،سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی ،سپس مرثیهسرایی و شمعگردانی حفاظ و خادمان رضوی از جمله برنامه های مراسم خطبهخوانی شب شهادت امام رضا (ع) است .
حجت الاسلام مسلم هوشنگی افزود : بعد از آن مراسم عزاداری با مداحی ابراهیم احمدی اجرا خواهد شد و قرائت خطبه شب شهادت امام علی بن موسی الرضا (ع) توسط حجتالاسلام اسلامیفر از برنامههای این مراسم سنتی و تاریخی است.
این مراسم معنوی از شبکههای ملی و شبکه خراسان رضوی نیز به صورت زنده و مستقیم پوشش داده میشود.
پیشینه آیین خطبهخوانی حرم رضوی به سال ۱۱۲۵ هجری شمسی باز میگردد، زمانی که علیقلیخان، برادرزادهی نادرشاه، با وقف بخشی از اموال خود، خواستار برگزاری سالانه دو بار مراسم عزاداری خطبهخوانی شد. این آیین که در شب شهادت امام حسین (ع) و شب شهادت امام رضا (ع) برگزار میشود، با حضور خادمان حرم مطهر، تولیت، و با در دست داشتن شمعهای روشن، در صحن انقلاب (صحن عتیق) انجام میشد و در آن، خطبه عزا در قالب مرثیهسرایی و عزاداری قرائت میشد.