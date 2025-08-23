\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f\u060c \u0627\u0645\u0634\u0628 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u06cc\u0627\u0647 \u067e\u0648\u0634 \u062f\u0627\u063a \u063a\u0631\u06cc\u0628\u0627\u0646\u0647\u200c\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639) \u0627\u0633\u062a.\u00a0\u00a0\u0628\u0627 \u067e\u0627\u06cc \u062f\u0644 \u0628\u0647 \u062d\u0631\u0645\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0622\u06cc\u06cc\u0645 \u0648 \u062f\u0631 \u0647\u06cc\u0627\u0647\u0648\u06cc \u063a\u0631\u0628\u062a \u0648 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a\u062a \u0637\u0644\u0628 \u0627\u062c\u0627\u0628\u062a \u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645.\n