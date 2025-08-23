محمدجواد ابوطالبی با قبول شکست در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان، شانس خود را برای کسب مدال برنز در جدول بازنده‌ها دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرنگی کار قمی با قبول شکست در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان، شانس خود را برای کسب مدال برنز در جدول بازنده‌ها دنبال می‌کند.

محمدجواد ابوطالبی فرنگی‌کار قمی که به در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان به مسابقات قهرمانی جهان اعزام شده است امروز در دور نخست وزن ۶۳ کیلوگرم با نتیجه ۸ - صفر مورات آریکوگلو از ترکیه را مغلوب کرد؛ وی در دور بعد ۹ - صفر تسوتنی بوکیا از گرجستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

ابوطالبی در این مرحله برابر الکس مارگاریان از ارمنستان با نتیجه ۹ – ۵ شکست خورد و با توجه به صعود این فرنگی کار ارمنستانی به بازی فینال، ابوطالبی به جدول شانس مجدد راه یافت.

وی در گروه بازنده‌ها به مصاف برنده کشتی بین نمایندگان چین و آمریکا می‌رود و در صورت پیروزی به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا برای کسب مدال برنز با میلنکوف از بلغارستان سرشاخ شود.

رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان به میزبانی بلغارستان در حال پیگیری است.

