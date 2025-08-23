به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس استاندار گیلان با صدور پیامی به مناسبت یکم شهریورماه، زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک، این روز را به جامعه شریف پزشکی تبریک گفت.

در پیام استاندار آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یکم شهریور ماه، سالروز ولادت حکیم فرزانه، شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک، فرصتی است ارزشمند برای پاسداشت مقام شامخ جامعه خدوم و فرهیخته پزشکی کشور.

پزشکان در مسیر صیانت از سلامت جامعه و ارتقای بهداشت عمومی، همواره با تکیه بر دانش، تجربه و تعهد انسانی، جایگاه رفیعی در خدمت به مردم داشته و دارند. تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر شریف، به‌ویژه در مقاطع حساس همچون مقابله با بیماری‌های همه‌گیر، نمونه‌ای درخشان از ایثار، مسئولیت‌پذیری و وفاداری به سوگند پزشکی است.

اینجانب ضمن تبریک این روز به همه پزشکان فرهیخته استان گیلان، از زحمات ارزشمند ایشان در مسیر خدمت به مردم قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون، تندرستی و بهروزی برای آنان مسئلت دارم.