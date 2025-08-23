صفحهای با بیش از ۲۰۰ هزار دنبالکننده در بابلسر به دلیل کلاهبرداری اینترنتی با دستور دادستان مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان بابلسر از مسدودسازی یک صفحه پرطرفدار اینستاگرامی با بیش از ۲۰۰ هزار دنبالکننده به دلیل کلاهبرداری اینترنتی و سوءاستفاده مالی خبر داد.
این صفحه مجازی که توسط یک مرد اداره میشد، با فعالیتهای مجرمانه خود زمینه شکایت حدود ۱۰۰ نفر از کاربران را فراهم کرده بود.
بر اساس اعلام پلیس فتا، متهم اصلی با هدف کسب منافع مالی اقدام به فریب کاربران کرده و پرونده قضایی برای وی تشکیل شده است.
این اقدام به دستور مستقیم دادستان بابلسر و در راستای اجرای سیاستهای قضایی برای حفظ حقوق عامه، مقابله با جرایم سایبری و پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفت.