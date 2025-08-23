پخش زنده
نیروهای فوریتهای پزشکی اورژانس ۱۱۵، از ابتدای دهه آخر صفر تاکنون، ۲۰ هزار خدمت درمانی به زائران رضوی ارائه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس سازمان اورژانس کشور در مشهد گفت: نیروها و تجهیزات اورژانسهای ۱۱۵ سراسر کشور در قالب یک مأموریت ملی، استقرار خود را در محورهای شهری و جادهای مشهد آغاز کردهاند که این مأموریت تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه سوم شهریور ادامه دارد و اوج فعالیت نیروها در شب و روز شهادت امام رضا (ع) خواهد بود.
دکتر جعفر میعادفر با اشاره به حضور نیروهای فوریتهای پزشکی در کنار زائران رضوی در مسیر مشهدالرضا و حرم مطهر رضوی، افزود: کمیته بهداشت و درمان در دهه آخر صفر، اقدامات بهداشتی، درمانی به زائران ارائه میدهد و در این راستا، در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی، حدود ۵۰ دستگاه آمبولانس، ۱۶ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۱۲ دستگاه موتورلانس پیش بینی کردیم که در ورودی مشهد مستقر هستند.
او ادامه داد: دو بیمارستان صحرایی در ملک آباد و محدوده حرم و چهار درمانگاه سرپایی هم در داخل صحنهای مختلف حرم مطهر پیش بینی شده است.
دکتر میعادفر اظهار داشت: علاوه بر این، ۲۱ مرکز جامعه سرآمد و دو واحد دندانپزشکی ۲۴ ساعته نیز پیش بینی شده است.
به گفته رییس سازمان اورژانس کشور، چهار فروند بالگرد هم پیشبینی شده که دو فروند در شهر مشهد و دو فروند در مسیر حرکت زائران مستقر است.