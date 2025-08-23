تولید مرغوبترین عسل ایران در یزد
عسل یزد به دلیل مراتع خاص و رطوبت پایین، از مرغوبترین عسلهای ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: عسل این استان به دلیل مراتع خاص و رطوبت پایین، از مرغوبترین عسلهای ایران است.
عباس حاجی حسینی با بیان اینکه ۴ هزار ملکه تجاری بین زنبورداران توزیع شده است افزود: در سال جاری، بیش از ۶۳۰ تن عسل و مقادیری ژله رویال، گرده گل و بره موم در یزد تولید شده است.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری در راستای خروج از تکمحصولی و بهبود مدیریت فنی از برنامههای اصلی سازمان جهاد کشاورزی است و عسل یزد به دلیل گونههای گیاهی خاص و رطوبت کمتر از ۱۷ درصد، به استانهای همجوار صادر میشود.