به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: عسل این استان به دلیل مراتع خاص و رطوبت پایین، از مرغوب‌ترین عسل‌های ایران است.

عباس حاجی حسینی با بیان اینکه ۴ هزار ملکه تجاری بین زنبورداران توزیع شده است افزود: در سال جاری، بیش از ۶۳۰ تن عسل و مقادیری ژله رویال، گرده گل و بره موم در یزد تولید شده است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در راستای خروج از تک‌محصولی و بهبود مدیریت فنی از برنامه‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی است و عسل یزد به دلیل گونه‌های گیاهی خاص و رطوبت کمتر از ۱۷ درصد، به استان‌های همجوار صادر می‌شود.