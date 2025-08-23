حاج صادق رضایی، پدر شهیدان علی‌اصغر و مختار رضایی، پس از سال‌ها صبوری و استقامت، امروز در کنار فرزندان شهیدش آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر حاج صادق رضایی، پدر بزرگوار دو شهید والامقام، در روستای پیته‌نو بخش یانسر بهشهر با حضور پرشکوه مردم، خانواده‌های شهدا و علاقه‌مندان اهل بیت(ع) تشییع و در گلزار شهدای روستای سفیدچاه به خاک سپرده شد.

این پدر فداکار و مداح اهل بیت(ع) که به نیک‌نامی در میان اهالی شناخته می‌شد، پس از سال‌ها صبوری و استقامت، در حالی بدرقه شد که دو نشان افتخار شهادت فرزندانش را بر سینه داشت.

فرزند ارشدش، شهید علی‌اصغر رضایی، در سال ۱۳۶۴ در عملیات غرورآفرین بیت‌المقدس به شهادت رسید و شهید مختار رضایی نیز در سال ۱۳۶۹ هنگام انجام مأموریت در منطقه چابهار جان خود را در راه میهن فدا کرد.

مراسم تشییع این پدر شهیدان ابتدا در گرگان و سپس در زادگاهش پیته‌نو برگزار و با حضور گسترده مردم مؤمن و ولایت‌مدار، پیکر وی در کنار شهدای سفیدچاه آرام گرفت.