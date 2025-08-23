صعود صفایی به یکچهارم نهایی تنیسرویمیز فیدر بلغارستان
شیما صفایی با کسب پیروزی مقابل سروناز از قزاقستان به جمع ۸ پینگ پنگ باز برتر مسابقات فیدر بلغارستان صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در مرحله ۱/۸ نهایی رقابتهای تنیس روی میز فیدر بلغارستان، شیما صفایی ملی پوش کشورمان به مصاف سروناز از قزاقستان رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری دست یافت.
صفایی در مرحله ۱/۴ نهایی برای قطعی شدن مدال خود با برنده اسلواکی و قزاقستان دیدار خواهد کرد.
مسابقات تنیس روی میز فیدر بلغارستان با حضور دو نماینده پینگ پنگ ایران از ۳۰ مرداد تا ۲ شهریور در حال برگزاری است.