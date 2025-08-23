به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: پیرو سفر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کل کشور به شهرستان مهاباد یکی از مصوبات سفر، آسفالت محوطه مدارس سطح شهرستان در قالب ۲۵ هزار متر مربع بود.

سلام ستوده افزود: مقرر شده ۲۰ مدرسه در برنامه آسفالت قرا گیرد و ۲۵ درصد هم اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بر عهده گرفته است.

او اضافه کرد: امیدواریم این روند ادامه داشته و با گرفتن اعتبارات به مدارس شهرستان خدمات بیشتری ارائه کنیم.