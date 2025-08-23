به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ خانم امیری در روستای مله امیری خرم آباد به همراه همسر خود سال‌ها در زمینه کاشت برنج فعال بودند که با توجه به کم آبی های چند سال اخیر با تغییر الگوی کشت ، به کاشت درخت پسته روی آوردند.

این زوج کار آفرین لرستانی همچنین بیش از دو هزار درخت صنوبر کاشته اند.

کشت انواع سبزیجات، پرورش گاو، تولید محصولات لبنی و فروش محصولات هم از دیگر فعالیت های خانم امیری و همسرش است.

هم اکنون ۳۸۰ هکتار از زمین‌های استان به توسغه باغ پسته اختصاص یافته است.



