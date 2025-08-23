به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با توجه به شرایط آب و هوایی دراستان محصول سیب زمینی در ماه‌های متفاوت تابستان برداشت میشود.

مهم‌ترین مدیریت بکار رفته در کشت این محصول استفاده از نوار تیپه که علاوه برکاهش مصرف آب و افزایش عملکرد محصول نقش مهمی در افزایش مقاومت این محصول دارد.

بیشترین سطح زیرکشت این محصول در شهرستان‌های چالدران، خوی و بوکان قرار دارد.

پیش بینی میشود امسال بیش از ۶۰ هزار تن سیب زمینی از مزارع آذربایجان غربی برداشت شود.