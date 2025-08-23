به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کاک محمد امین یکی از کسانی است که می‌خواهد گرمی نورخورشید را به روشنایی زندگیش گره بزند آن هم با نصب و راه اندازی صفحات خورشیدی

خانواده‌های بسیار دیگری هم هستند که چرخ زندگی آنها قرار ست با این دستگاه‌های خورشیدی روان‌تر بچرخد.

کمیته امداد امام خمینی هم قرار است با این حمایتهایش از خانواده‌های تحت پوشش ادامه دهد.

خانواده‌ها به غیر از فروش برق تولیدی می‌توانند در صورت نیاز مصرف خانگی هم داشته باشند.

به گفته زایر مدیر توزیع برق مهاباد براساس آمار‌ها تا فروردین ماه امسال بیش از ۱۶۰۰ مگا وات انرژی تجدید پذیر در کشور تولید شده که سهم نیروگاه‌های خورشیدی بیش از ۸۷۰ مگا وات بوده است.