همزمان با تشدید جنایات رژیم اسراییل علیه مردم غزه، صد‌ها نفر از قشر‌های مختلف مردم خیابان‌های اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در لندن را به صحنه ابراز خشم وانزجار از رژیم صهیونیستی و حامیانش مبدل کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم از لندن، آزادی خواهان و عدالت طلبان در این تظاهرات با شعار، «گرسنگی و تشنگی در غزه را متوقف کنید»، «به نسل کشی فلسطینیان پایان دهید»، «فلسطین از رود اردن تا دریای مدیترانه باید آزاد شود»، «به اسراییل اسلحه ندهید» خواسته‌های خود را فریاد کردند.

دکتر کیت هادسون چهره مشهور ضد جنگ و از حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس به همراه شمار دیگری از هوادارن فلسطین در این تظاهرات سخنرانی کردند.

آنان ضمن محکوم کردن اقدام تازه رژیم اسراییل در اشغال بخش‌های دیگری از غزه اقدام دولت‌های حامی رژیم صهیونیستی را برغم ارتکاب به جنایات هولناک شرم آور دانستند و گفتند پشتیبانان اسراییل شریک جنایات این رژیم‌اند و توقف فوری ارسال جنگ افزار و قطع پشتیبانی از اسراییل را خواستار شدند.

به گفته سخنرانان حقوق بشر در فلسطین و غزه با بی رحمانه‌ترین شیوه پایمال شده است و اکنون مردم غزه نه آب آشامیدنی دارند، نه غذا و نه سرپناه و دولت‌های غربی که مدعی دفاع از حقوق بشرند نه تنها برای توقف بدترین بحران انسانی اقدامی نمی‌کنند بلکه با حمایت از رژیم اسراییل مشوق او در تعمیق جنایاتش شده‌اند.

شماری از حاضران در این تظاهرات با به صدا درآوردن ظرف‌های خالی غذا، استفاده از سلاح گرسنگی برای قتل فلسطینیان به ویژه کودکان فلسطینی را محکوم کردند و محاکمه دولت‌های غربی به جرم مشارکت در قتل مردم فلسطین را خواستار شدند.