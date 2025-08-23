پخش زنده
امروز: -
پلیس شهر لندن، در هراس از بالا گرفتن خشونت ها، با گسیل هفت هزار افسر، برای برگزاری «جشنواره ناتینگ هیل» (Notting Hill Carnival) در پایتخت انگلیس آماده میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم از لندن، بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده در انگلیس «جشنواره ناتینگ هیل» از امروز به مدت سه روز در غرب لندن برگزار شده است و انتظار میرود دو میلیون نفر از آن مشارکت یا نظاره کنند.
نشریه دیلی میل نوشت پارسال در جریان برگزاری "جشنواره ناتینگ هیل" در لندن، ۳۴۹ نفر بازداشت، ۸ نفر با چاقو و قمه زخمی شدند و دهها جرم، از جمله جرایم خشن و تجاوزبه زنان و دختران، گزارش شد.
همه ساله همزمان با برگزاری «جشنواره ناتینگ هیل» در لندن، جرایم متعددی روی میدهد، به افرادی تجاوز جنسی میشود، عدهای با چاقو و قمه مجروح میشوند و بعضا جان میبازند، خیابانهای مسیر جشنواره، با تلی از زباله آلوده میشود، انبوهی از مواد مخدر رد و بدل میشود، به خانهها و محلهای کار در اطراف مسیر جشنواره حمله میشود و محوطه خانههای مردم تبدل به دستشویی میشود و شمار زیادی از مالکان در مسیر عبور کاروانهای این جشنواره، ساختمانهای خود را برای محافظت از آسیبها و آلودگیها با حفاظهای چوبی و فلزی میپوشانند.
دیلی میل افزود: در جریان برگزاری "جشنواره ناتینگ هیل" در لندن در سال گذشته، حدود ۲۰ مورد آزار جنسی، حدود یکصد مورد حمل سلاح، از جمله سلاح گرم، دهها مورد جیب بری، صدها مورد همراه داشتن مواد مخدر از جمله مواد مخدر نوع الف (شامل کوکائین و هروئین)، دهها فقره حمله به نیروهای امدادی از جمله نیروهای آتش نشانی و آمبولانس و حدود یکصد مورد تلاش به منظور بر هم زدن نظم عمومی، گزارش شد. همچنین هزاران کیلو زباله در مسیر این جشنواره و خیابانهای اطراف پراکنده شد که نیروهای شهرداری لندن، ساعتها مشغول جمع آوری آنها شدند.
"جشنواره ناتینگ هیل" از سال ۱۹۶۶ در خیابانهای محله "ناتینگ هیل" در غرب لندن برگزار میشود و در سال ۲۰۰۶ مردم انگلیس آن را به آن بهعنوان یکی از نمادهای این کشور برگزیدند. به نوشته روزنامه دیلی میل، این جشنواره، بزرگترین جشنواره خیابانی در اروپاست.