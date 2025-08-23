پخش زنده
درمانگاه تامین اجتماعی با اعتباری بالغ بر۷۶ میلیارد تومان در پیرانشهر به بهرهبرداری رسید. با افتتاح این مرکز درمانی بیش از یک سوم جمعیت این شهرستان از خدمات مختلف درمانی بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، درمانگاه تامین اجتماعی پیرانشهر با حضور معاون اول رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.
درمانگاهی با اعتباری بالغ بر ۷۶ میلیارد تومان برای ارتقای بهداشت و سلامت مردم منطقه.
این درمانگاه با بخشهای مختلف درمانی در یک شیفت کاری خدمات ارائه میکند.
با افتتاح این مرکز درمانی بیش از یک سوم جمعیت این شهرستان از خدمات مختلف درمانی بهرهمند میشوند.
