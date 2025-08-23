پزشکان، پاسداران عرصه بهداشت و سلامت
سفید پوشانی که با دستان توانمندشان مرهمی هستند بر دردها و با دلهای مهربانشان امید و انگیزه را در دلها زنده میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
استاندار یزد به مناسبت روز پزشک با حضور در جمع جامعه پزشکی استان، این روز را به همه پزشکان کشور و بهویژه استان یزد تبریک گفت و از خدمات ارزشمند آنان قدردانی کرد.
محمدرضا بابایی با اشاره به نقش برجسته پزشکان یزدی اظهار داشت: حضور پزشکان فرهیخته یزد در سراسر ایران اسلامی مایه افتخار استان است و هر جا که نام پزشکان یزدی برده میشود، از خدمات کمی و کیفی آنان با احترام یاد میکنند.
استاندار یزد افزود: این دیدار به نمایندگی از همه پزشکان یزدی انجام شد تا از زحمات شبانهروزی آنان قدردانی کنیم. پزشکان یزد نهتنها در ارائه خدمات درمانی، بلکه در حفظ حرمت انسانی بیماران نیز الگو هستند.
بابایی همچنین تأکید کرد: آنچه امروز در جامعه پزشکی یزد شاهد هستیم، حاصل تلاش پیشکسوتانی است که راه را برای نسلهای بعد هموار کردند. ما وظیفه داریم در حد توان از این عزیزان تجلیل کنیم؛ هرچند که تقدیر واقعی را خداوند با برکت در زندگی آنان خواهد گذاشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در ادامه با اشاره به جایگاه والای جامعه پزشکی یزد گفت:همکاران ما در سراسر استان تلاشهای ارزشمندی انجام میدهند که همواره موجب خیر و برکت بوده و همدلی و همراهی آنان با مردم یزد و سایر استانها زبانزد است.
دکتر نوری شادکام افزود: امروز حدود ۳ هزار پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص در استان مشغول خدمت هستند و اگر این تعداد را با جمعیت استان مقایسه کنیم، یزد از جمله استانهایی است که از نظر سرانه پزشک، جایگاه بسیار خوبی دارد. این ظرفیت علاوه بر مردم استان، برای بیماران بسیاری از نقاط کشور نیز فرصت بهرهمندی از خدمات پزشکی را فراهم کرده است.