سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان از افتتاح پنج پروژه و کلنگ زنی دو پروژه دیگر به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان با اعلام این خبر افزود: برای این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد و پانصد میلیون تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

خاکی با اشاره به افتتاح و بهره برداری از پنج زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستاییان اظهار داشت: همزمان با گرامیداشت هفته دولت این پروژه تکمیل و در اختیار جامعه ورزشکاران روستایی قرار خواهند گرفت.

وی خاطر نشان کرد: کلنگ دو پروژه دیگر در حوزه ورزش به مناسبت گرامیداشت هفته دولت بر زمین زده خواهد شد.