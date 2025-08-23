به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) مراسم عزاداری فردا شنبه ۳۰ صفر از ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حضور خادم یاران رضوی و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار می‌شود .

همچنین دسته‌های عزاداری خادم یاران رضوی از ساعت ۹ صبح فردا از مسجد حاج شهباز خان تا مسجد جامع به عزاداری و سوگواری خواهند پرداخت.

مسجد عزای امام رضا علیه السلام در مساجد جامع دیگر شهرستان‌های استان هم برگزار خواهد شد