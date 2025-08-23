پخش زنده
امروز: -
آسمان در پایان ماه حزن انگیز صفر به تماشای غروب غریبانه هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت نشسته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امشب همزمان با شب شهادت حضرت علی بن موسیالرضا علیهالسلام، شهر یزد غرق در حزن و اندوه است و مردم دیار دارالعباده با دلهایی سرشار از محبت، یاد امام هشتم شیعیان را زنده نگه داشتهاند.
یزدیها که همواره به ارادت و عشق ویژه به امام رضا (ع) شناخته میشوند، این شب را با زمزمه صلوات و ذکر یاد آن امام همام، نشانهای از وفاداری و دلدادگی خود به امام رئوف جلوهگر کردهاند.
حجتالاسلام محمدی، کارشناس مذهبی، با اشاره به جایگاه والای امام رضا (ع) گفت:امام هشتم نماد رحمت، علم و مهربانی است و توجه به سیره ایشان میتواند در زندگی فردی و اجتماعی ما چراغ راه باشد.
وی افزود: یکی از برجستهترین ویژگیهای امام رضا (ع) مناظرات علمی و احترام به صاحبان اندیشه بود که این سیره ارزشمند، الگویی برای تقویت روحیه گفتوگو و همزیستی در جامعه امروز است.
در این شب معنوی، حال و هوای یزد رنگ و بوی رضوی گرفته و مردم این استان بار دیگر پیوند قلبی خود را با امام هشتم به نمایش گذاشتهاند.