به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: طبق تاکید استاندار آذربایجان غربی و با شروع رویه تجارت مرزی در استان نخستین محموله حبوبات در سال جاری وارد استان شد تا کمبود‌های حوزه حبوبات با این محموله و این رویه تجاری جبران شود.

حسن کرمی با اشاره به این که تا به حال از این رویه بیش از ۳ میلیون دلار واردات انجام گرفته که این محموله به تنهایی بیش از ۷۰۰ هزار دلار ارزش ارزی دارد افزود: قسمتی از این محموله با ۱۹ کامیون حمل شده و وارد ارومیه شد و مابقی نیز به استان حمل خواهد شد.

او با بیان این که استفاده از فرصت‌های مرزی و تقویت تجارت مرزی یکی از اولویت‌های اصلی استان است خاطرنشان کرد: امیدواریم از این طریق بیش از ۷۸ گروه کالایی به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار را که به استان تخصیص داده شده را از طریق این رویه و با استفاده از ظرفیت مرز‌های استان به آذربایجان غربی وارد کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: جذب سهمیه ۴۵۰ میلیون دلاری تخصیص یافته به استان مستلزم همکاری و همراهی کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه از جمله سازمان صمت، غذا و دارو، جهاد، استاندارد و سایر سازمان‌های مجوز دهنده با گمرک استان است تا انجام امورات گمرکی مربوطه تسریع و تسهیل یابد.