به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،هیچ انسانی در هیچ مرحله از دوران زندگی خود بی‌نیاز از دانش، علم، توانایی و آگاهی پزشکان و مجموعه وابستگان به حرفه پزشکی نبوده و نیست.

وابستگان حرفه پزشکی علاوه بر پزشکان، پرستاران، داروسازان، متخصصان علوم آزمایشگاهی، کلینیک‌های تشخیصی، مراکز ارتوپدی، عکسبرداری، فیزیوتراپی، روانپزشکان، دندانپزشکان و بسیاری از مرتبطان این حرفه ارزشمند را شامل می‌شود و بزرگداشت روز پزشک به معنی پاسداشت زحمات همه این تلاشگران حوزه وسیع علوم پزشکی است .