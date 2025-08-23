پخش زنده
نخستین شهریور زاد روز حکیم ابو علی سینا به پاس خدمات او در علم طبابت روز پزشکنامگذاری شده وپاسداشت زحمات همه تلاشگران حوزه وسیع علوم پزشکی است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،هیچ انسانی در هیچ مرحله از دوران زندگی خود بینیاز از دانش، علم، توانایی و آگاهی پزشکان و مجموعه وابستگان به حرفه پزشکی نبوده و نیست.
وابستگان حرفه پزشکی علاوه بر پزشکان، پرستاران، داروسازان، متخصصان علوم آزمایشگاهی، کلینیکهای تشخیصی، مراکز ارتوپدی، عکسبرداری، فیزیوتراپی، روانپزشکان، دندانپزشکان و بسیاری از مرتبطان این حرفه ارزشمند را شامل میشود و بزرگداشت روز پزشک به معنی پاسداشت زحمات همه این تلاشگران حوزه وسیع علوم پزشکی است .