به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پروژه، که با اعتبار ۷.۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید، به عنوان نمادی از توسعه پایدار و توانمندی کشاورزی، نقش مهمی در افزایش تولید، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

وزیر دادگستری و استاندار خراسان جنوبی در این مراسم بر اهمیت و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در بخش کشاورزی تاکید کردند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی نیز این گلخانه را زمینه‌ساز افزایش تولید، اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه دانست.