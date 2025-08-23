پخش زنده
گلخانه مکانیزه سبزی و صیفیجات با حضور وزیر دادگستری، استاندار خراسان جنوبی و رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پروژه، که با اعتبار ۷.۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید، به عنوان نمادی از توسعه پایدار و توانمندی کشاورزی، نقش مهمی در افزایش تولید، اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه ایفا میکند.
وزیر دادگستری و استاندار خراسان جنوبی در این مراسم بر اهمیت و حمایت از طرحهای توسعهای در بخش کشاورزی تاکید کردند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی نیز این گلخانه را زمینهساز افزایش تولید، اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه دانست.