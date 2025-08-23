به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رحیمی در نشست با فعالان اقتصادی گفت: با حضور استاندار و نمایندگان استان خراسان جنوبی با سازمان هواپیمایی کشور جلسه خواهیم گرفت تا این مشکل حل شود.

رحیمی افزود: دو طرح راه آهن و انتقال آب را هم پیگیری خواهیم کرد که برای رفع مشکلات آن‌، نیاز به حضور مستمر مدیران استانی در تهران است.

استاندار نیز افزایش پرواز ها در بیرجند و طبس را خواستار شد و گفت: با توجه به این که ، خراسان جنوبی مسیر ریلی ندارد نیاز است در حال حاضر پروازها منظم شود.

هاشمی افزود: افزایش پروازها می تواند جذب سرمایه گذار در خراسان‌ جنوبی را رقم زند.

استاندار با بیان که به دو طرح ملی راه آهن و انتقال آب در خراسان جنوبی اشاره کرد و از وزیر دادگستری خواست به عنوان نماینده دولت این دو موضوع را پیگیری کند.

نماینده بیرجند، درمیان و خوسف نیز به مشکلات سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: روش سرمایه گذاری در خراسان جنوبی نیاز به تغییر دارد و حمایت ها در این خصوص باید افزایش داده شود.

هاشمی افزود: با توجه به‌ ضعفِ زیرساخت ها، نیاز است قانون توسعه شرق کشور اجرایی شود.

عبداللهی رئیس کل دادگستری نیز از وزیر خواست معافیت مالیاتی در کشور نباید به صورت برابر باشد بلکه استان های کمتر توسعه یافته در این خصوص نیاز به امتیاز بیشتری دارند.