به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، شهرام مومنی با اشاره به اینکه حوالی ساعت ۱۵ امروز ۱ شهریور جنگل کاج در لاکان رشت دچار حریق شد گفت : ساعت ۱۹ و ۵۲ دقیقه این آتش سوزی با تلاش ۲۵ آتش نشان با ۷ خودروی آتش نشانی و آبرسان و یک دستگاه لودر مهار شد.

وی افزود: آتش نشانان در حدود ۴ هکتار از جنگل در چهار نقطه با پهن کردن لوله‌های نواری از دل مزارع برنج و باغات و مسیر‌های صعب العبور آتش را مهار و خاموش کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : ماموران جنگلبانی نیز برای مهار آتش کمک کردند.