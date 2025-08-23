پخش زنده
امروز: -
بهره برداری از ۲۵ طرح برق رسانی در شهرستان کرمان با حضور معاون رئیس جمهورآغازشد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،با حضور زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در شهرک چهارده معصوم کرمان، ۲۵ طرح برق رسانی به طور همزمان در نقاط مختلف شهرستان کرمان، به بهره برداری رسید.
به گفته محمد سلیمانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان این طرحها در زمینههای احداث پستهای هوایی و زمینی، تامین برق طرحهای نهضت ملی مسکن، اجرای شبکه فشار قوی، تامین روشنایی نصب ترانس، جابجایی شبکهها، به بهره برداری رسیدند.
برای اجرای این طرحها بیش از هزار و هفتاد میلیارد ریال هزینه شده است.همچنین همزمان با افتتاح این طرحها، اجرای ۱۱ طرح حوزه برق شهرستان کرمان نیز با اعتبار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی، آغاز شد.
با حضور معاون رئیس جمهور در شهرک چهارده معصوم کرمان، عملیات اجرای شبکه جدید برق رسانی به این شهرک، در مجاورت شهر کرمان آغاز شد.